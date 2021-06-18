قوى الامن الداخلي: تفتيشات المطار احبطت عملية تهريب 480 الف دولار مزيفة الى تركيا مخبأة داخل امتعة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2021 - 13:56

قوى الامن الداخلي: تفتيشات المطار احبطت عملية تهريب 480 الف دولار مزيفة الى تركيا مخبأة داخل امتعة

منذ 18 mins 18 June، 2021
تفتيشات المطار احبطت عملية تهريب 480 الف دولار مزيفة الى تركيا مخبأة داخل امتعة
لبنان

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه عند “الساعة 3.30 فجرا من تاريخ 17/6/2021، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب /480/ ألف $ مزيفة جرى ضبطها كانت مخبأة داخل أمتعة وذلك أثناء محاولة /3/ مواطنين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهين إلى تركيا، وهم كل من:

– م. م. (مواليد عام 1982)
– و. خ. (مواليد عام 1994)
– أ. أ. (مواليد عام 1998)

بالتحقيق معهم من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف الثاني والثالث أن (م. م.) هو الرأس المدبر للعملية بالتنسيق مع أحد الأشخاص في تركيا.

أودعوا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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