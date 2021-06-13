إقبال كثيف على مراكز التلقيح في اليوم الثاني من ماراتون وزارة الصحة

توافد المواطنون منذ ساعات الصباح إلى مراكز التلقيح، ضمن اليوم الثاني للماراتون الثالث الذي تنظمه وزارة الصحة العامة في المحافظات اللبنانية كافة، وتشهد معظم المراكز إقبالا كثيفا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت ليل أمس قرارها بتخفيض عمر الفئة المستهدفة للمشاركة في “ماراتون فايزر” اليوم، بحيث تصبح من 53 عاما وما فوق، أي مواليد 1968 وما دون، مع تأكيد استقبال مجمل الفئة العمرية المحددة سابقا أي 55 عاما وما فوق وذوي الحاجات الخاصة.

ففي المتن إنطلق “ماراتون فايزر” في يومه الثاني في المركزين المعتمدين في القضاء “ميغا سنتر” في سيتي مول – الدورة بادارة الصليب الاحمر ومستشفى ضهر الباشق الحكومي. ويشهد المركزان اقبالا كثيفا للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة وأجانب من مختلف الجنسيات وتستمر الحملة حتى السادسة مساء.

وأشار ممثل الصليب الاحمر في لجنة كورونا دوري نخلة الى ان “حركة الاقبال كثيفة ومن المتوقع ان ترتفع وتيرتها في فترة بعد الظهر خصوصا بعدما خفضت وزارة الصحة عمر الفئة المستهدفة الى 53 عاما وما فوق”، لافتا الى ان “العملية تسير بهدوء وانتظام باستثناء التأخير في تلقيح بعض الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحملون بطاقة الشؤون الاجتماعية، ويتم التواصل مع وزارة الصحة لمعالجة الموضوع واعطائهم الموافقة”.

ولليوم الثاني على التوالي، في جبيل تواصل توافد المواطنين الى مستشفى مار مخايل في عمشيت من عمر 53 عاما وما فوق لتلقي لقاح “فايزر”، وتشهد الساحة الخارجية للمستشفى وأروقته زحمة مواطنين. وتعمل عناصر شرطة بلدية عمشيت على تسهيل الدخول والخروج وحركة السير عند مداخل المستشفى.

أما في الكورة، فقد انطلق منذ الثامنة صباحا “ماراتون فايزر” في مركز التلقيح في مستشفى هيكل، في حضور مديرة العلاقات العامة في المستشفى جينان باكور.

وأكدت باكور أن “الإقبال كثيف جدا والعدد أكثر من المتوقع “، مشيرة الى أن “المركز نظم خطا خاصا لذوي الاحتياجات الخاصة ويقدم مساعدات للمواطنين الذين ينتظرون دورهم لتلقي اللقاح”، داعية الى “الاقبال على التلقيح لانها فرصة لحماية المجتمع اللبناني من كورونا”، كما دعت ذوي الاحتياجات الخاصة الى أن يصطحبوا معهم بطاقة الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم.

كما تشهد عملية التلقيح في مركز التحصين في جامعة البلمند إقبالا كثيفا للمواطنين حيث أن عملية التلقيح تسير بهدوء وانتظام.

ويشهد كل من مستشفى طرابلس الحكومي والمستشفى الإسلامي اقبالا على ماراتون لقاح فايزر لليوم الثاني على التوالي، وهما المركزان المعتمدان من قبل وزارة الصحة لهذه الغاية في نطاق مدينة طرابلس.

ففي المستشفى الحكومي في القبة تعتمد إدارة المستشفى انتظاما مدروسا لاستقبال المشاركين المسجلين مسبقا وتسجيل الآخرين بخاصة أصحاب الاحتياجات الخاصة.

وتشمل خطة المستشفى الاستقبال فالتفويج فالتلقيح. وقد أثنى مشاركون للوطنية على أداء المستشفى وإدارته.

وفي المستشفى الإسلامي ينتشر فريق الجهاز الطبي المعني بتطبيق خطة التلقيح عند مداخل المستشفى وفي قاعة الاستقبال وفي قاعات التلقيح.

وأشار الدكتور خليل الخليل إلى أن “المستشفى حرص خلال نهار أمس واليوم على مواكبة نهاري الماراتون بحرص”، شاكرا وزير الصحة حمد حسن على حسن الاهتمام والمتابعة. مذكرا بما يقوم به الإعلام على مستوى الإرشاد والتشجيع على التلقيح بهدف تحقيق المناعة المجتمعية الكاملة في وجه الجائحة المستجدة.

وشهدت المراكز الثلاثة التي حددتها وزارة الصحة العامة لتلقي لقاح فايزر في محافظة عكار، إقبالا كثيفا مع ساعات الصباح الاولى لتلقيح أكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة واللقاح المخصص للفئات العمرية 53 سنة وما فوق ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان مدير مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا الدكتور محمد خضرين، قد وجه نداء صباح اليوم تمنى فيه على أهالي عكار “الافادة من هذه الفرصة المتاحة والاقبال بكثافة لاخذ اللقاح، لتأمين حماية ومناعة مجتمعية في مواجهة وباء كورونا”.

وأكد أن “كل التدابير اللوجستية والصحية الوقائية قد اتخذت لتسهيل هذه العملية واراحة الراغبين بتلقي اللقاح وإتمام هذه العملية بنجاح”.

ويشار الى أن فريقا من “شبكة عكار للتنمية” يقوم بتقديم المساعدة الادارية في المراكز الثلاثة المحددة في عكار وهي: مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، مستشفى خلف الحبتور في بلدة حرار ومستشفى سيدة السلام في القبيات.

وفي هذا الاطار، أوضح المدير العام لمستشفى سير – الضنية الحكومي الدكتور بشار جمال، في حديث إلى “الوكالة الوطنية للإعلام”، أن “اليوم الثاني من ماراتون فايزر الذي أعلنت عنه وزارة الصحة العامة قد شهد إقبالا لافتا من المواطنين من أجل تلقي اللقاح، خصوصا بعد خفض الفئة العمرية المسموح تلقيها اللقاح، وأن النسبة المئوية زادت اليوم مقارنة بيوم أمس 32 في المئة”.

وأعلن جمال أن “عدد الذين أخذوا اللقاح حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا قد بلغ 245 ملقحا”، متوقعا “إرتفاع عدد الملقحين قبل إنتهاء المهلة الزمنية التي حددت من قبل وزارة الصحة العامة، وهي الساعة السادسة من مساء اليوم”

توافد المواطنون منذ ساعات الصباح في صور إلى مستشفى جبل عامل لأخذ اللقاح بنسبة أعلى من الامس، حيث غصت ساحة المستشفى بالمواطنين ومن مختلف الجنسيات لأخذ اللقاح بعد اعلان وزارة الصحة عن توسيع الفئة المستهدفة باللقاح وشمول من يبلغون 53 عاما وما فوق اضافة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين خصص لهم أماكن مريحة لأخذ اللقاح.

ولفت مدير المستشفى وليد مروة الى أن “المركز اليوم يشهد إقبالا أكثر من أمس بسبب رفع وزارة الصحة الفئة المستهدفة عن 53 عاما، مع تأكيد استقبال مجمل الفئة العمرية المحددة سابقا أي 55 عاما وما فوق وذوي الحاجات الخاصة، وهذا أمر جيد يعمل يشجع المواطنين على أخذ اللقاح”.

أضاف: “هناك كثافة وإقبال على أخذ اللقاح والمستشفى اذا ما اضطر سيمدد التطعيم للثامنة مساء بسبب زحمة الإقبال”.

بدورها مسؤولة قسم مرضى السرطان الدكتورة هيفاء دبوق أكدت ان “الأمور تسير على أحسن حال وان المرضى يتلقون اللقاح وفي عناية تامة ونحن ندعو كل المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه الى المستشفى لأخذ اللقاح من اجل تحصين أنفسهم وعدم تعرضهم للخطر”، لافتة الى ان “هناك فريقا يعمل على تسجيل المرضى الذين لم يسجلوا على المنصة لأخذ اللقاح، إشارة الى ان نسبة الإقبال جيدة جدا وهناك ارتياح تام لدى المواطنين في أخذ اللقاح”.

وكان طبيب القضاء في صور وسام غزال جال على مراكز مستشفى جبل عامل ومستشفيي قانا وجويا واطلع على سير عملية الماراتون.

يشارك مسشفى تبنين الحكومي بماراتون فايزر، وأوضح مدير المستشفى الدكتور محمد حمادي أنه تم أمس تلقيح 586 شخصا واليوم تجاوزنا 300 شخص حتى الظهر والامور سائرة بتنظيم ودقة عالية.

ودعا الاهالي الى “الاقبال على تلقي اللقاح من أجل الانتصار على جائحة كورونا ونحن في خدمة أهلنا وناسنا وسنكون إلى جانبهم”.

وشكر حمادة وزارة الصحة العامة بشخص الوزير الدكتور حمد حسن على إطلاقه المرحلة الثالثة من الماراثون وتنزيل الفئة العمرية من 1966 الى 1968 ورئيس إتحاد بلديات القلعة نبيل فواز على المؤازرة من قبل العاملين في الاتحاد والكادر الطبي والتمريضي والاداري وشركة الفا والرؤية العالمية على المشاركة لليوم الثاني من الماراثون في مستشفى تبنين الحكومي.

واقتصر اليوم الثاني لماراتون “فايزر” في قضاء بعلبك على مركز واحد اليوم في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، الذي شهد إقبالا كثيفا لافتا منذ ساعات الصباح الباكر. وتولى الفريق الطبي والتمريضي والفني التابع للهيئة الصحية الإسلامية إدارة المركز.

ودعا رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي الأهالي بعد تلقيه اللقاح إلى “المبادرة إلى التسجيل عبر منصة COVAX لنتمكن معا من تحقيق المناعة المجتمعية، والاستفادة من الماراتون الأسبوعي الذي تنظمه وزارة الصحة العامة”.

وأكد أن “اللقاح آمن، ولم تسجل أي مضاعفات تذكر لدى كل الذين تلقوا لقاحي أسترازينيكا وفايزر منذ افتتاح المركز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام