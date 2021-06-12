سرايا القدس توجه رسالة تهديد إلى العدو الصهيوني

أكد القائد في وحدة النخبة بسـرايا القدس أبو البهاء، أن”سرايا القدس أفشلت مخططات العدو في استهداف مجاهدينا في هذه الأنفاق”.

ووجه أبو البهاء خلال لقاء خاص تضمن مشاهد حصرية للإعداد العسكري في وحدة النخبة رسالة تهديد للعدو الصهيوني، أن”سرايا القدس تجهز للنزول في ساحة الميدان”، مشددا على أن”مقاتلي سرايا القدس أياديهم على الزناد جاهزة وبانتظار قرار قيادتهم”.

وقال أبو البهاء: “نحن هنا في انفاق الحرية نعمل بكل جهد من أجل مضاعفة قواتنا القتالية داخل الأنفاق، مبينًا أن هذه الأنفاق ستكون مقبرة لجنود الاحتلال وسيرى العدو بأسنا داخل الأراضي المحتلة العام 48″.

وأضاف القائد في النخبة، إن”سرايا القدس تعمل بما هو موكل لديها من قيادة السـرايا لحماية شعبا من تغول الاحتلال ومباغتة العدو في لحظة القرارات الحاسمة”.

وأوضح، أن”ما يهم في هذه المرحلة هو قدرة مجاهدينا في العمل في الميدان قبل معركة سيف القدس وبعدها”.

المصدر: فلسطين اليوم