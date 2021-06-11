دياب: مهمّتنا لم تقتصر على الأزمات غير المسبوقة والمتزامنة والمتعاقبة بل تضمّنت إرثًا مُثقلاً بسوء الإدارة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2021 - 16:08

دياب: مهمّتنا لم تقتصر على الأزمات غير المسبوقة والمتزامنة والمتعاقبة بل تضمّنت إرثًا مُثقلاً بسوء الإدارة

منذ 42 mins 11 June، 2021
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