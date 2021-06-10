الجهاد الإسلامي: جنين تتصدر قائمة المجد ونهج المقاومة سيظل الطريق نحو النصر والتحرير

أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الخميس، أن”نهج المقاومة سيظل هو الطريق الوحيد الذي من خلاله سنعبر نحو النصر والتحرير، مشددةً على أن جنين تتصدر قائمة المجد”.

وقال طارق سلمي الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي بقطاع غزة:”جنين تتصدر قائمة المجد وهي تقدم شهداءها الأبطال الذين ارتقوا فجراً وهم يدافعون عن أرضها”.

وشدد سلمي على أن”الشهداء الأبطال تصدوا ببسالة لاقتحام قوات العدو وأبناء الأجهزة الأمنية قاموا بدورهم الطبيعي وبما يريده شعبهم منهم لردع الاحتلال”.

وكانت وزارة الصحة أعلنت فجر اليوم الخميس عن استشهاد 3 شبان برصاص عناصر من الوحدة الخاصة في جيش الاحتلال في مدينة جنين، وأصيب شاب رابع بجروح خطيرة أدخل على إثرها لغرفة العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وأوضحت وزارة الصحة ومصادر أمنية في جنين، أن الشهداء هم الملازم ادهم ياسر توفيق عليوي (23 عاما)، والنقيب تيسير محمود عثمان عيسة (33 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل محمود العموري من مخيم جنين، كما أصيب محمد سامر منيزل البزور (23 عاما) من جهاز الاستخبارات بجروح حرجة ادخل على أثرها لغرف العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

المصدر: فلسطين اليوم