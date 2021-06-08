بعد إفراج قوى العدوان عنها.. وصول سفينة محملة بـ27 ألف طن من البنزين إلى ميناء الحديدة

وصلت الثلاثاء إلى ميناء الحديدة في اليمن سفنية تحمل أكثر من 27 ألف طن من مادة البنزين، بعد الافراج عنها من قبل قوات العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن.

وأوضح المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن “السفينة (سي هارت) المحملة بـ 27,893 طن تعتبر أول سفينة بنزين تدخل ميناء الحديدة منذ بداية العام الجاري 2021″، وتابع أنه “تم الافراج عن السفينة بعد فترة احتجاز ستة أشهر من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي والذي أدى إلى تكبيد المواطن اليمني أكثر من 2 مليار ريال غرامات (دمريج) نتيجة التأخير الناتج عن القرصنة على سفن المشتقات النفطية”، ولفت الى ان “لا تزال باقي السفن محتجزة حتى هذه اللحظة رغم حصولها على تصاريح أممية”.

المصدر: موقع انصار الله