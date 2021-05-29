الوزير حسن يتلقى أسترازينيكا ويطلق الماراتون من بعلبك: نصف مليون ملقح حتى الآن

تلقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، اتصالا من رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، اطمأن فيه إلى صحته، إثر تلقيه الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، وتمنى له السلامة. وهنأه بإطلاقه ماراتون التلقيح من مركز اتحاد بلديات بعلبك.

وأعلن حسن أن “خطة وزارة الصحة ووعدها لأهلها في كل المناطق بأن تؤمن أكبر تغطية وتمنيع مجتمعي، سارية المفعول”. وقال: “هذا لم يكن وعدا، بل عهدا أن نستمر في مواجهة الوباء لحماية مجتمعنا، فتعود وتنطلق عجلة الحياة الاقتصادية، ونعود لحياتنا الطبيعية التي اشتقنا إليها، مع المحافظة على إجراءات الحماية ومعايير التزام السلوك الوبائي”.

وأكد أن” حملة الماراتون تسير على قدم وساق”. وقال: “أنا الرقم 100 ألف من الذين تلقوا لقاح أسترازينيكا حتى الآن. لم أتلق هذا اللقاح للتشجيع عليه فقط، بل لأن لدي قناعة بأن هذا اللقاح فعال وكلاسيكي مع تكنولوجيا جديدة، ويؤمن المناعة المتوخاة. كذلك لقاحات فايزر وسبوتنيك وسينوفارم فعالة وآمنة، فوزارة الصحة تلتزم معايير منظمة الصحة العالمية في استقدام أي لقاح”.

ونوه ب “الإقبال الكثيف على حملة ماراتون التلقيح اليوم في كل المناطق منذ الصباح”. وقال: “تلقيت صورا ومشاهد تبين الحماس والمشاركة، ونأمل أن ينسحب هذا الحماس على كل الفئات العمرية التي تفوق 30 عاما، وبخاصة في المناطق التي كان التسجيل فيها بطيئا على المنصة”.

أضاف: “نحن اليوم في هذا الماراتون، نسهل على المواطنين الذين لديهم صعوبة في التسجيل على المنصة. ومشكور مستشفى بعلبك الحكومي، الذي أمن في اتحاد بلديات بعلبك، الفريق الطبي والتمريضي ووفر التجهيز اللوجستي كما باقي المركز والمستشفيات والفرق التطوعية، كالهيئة الصحية الإسلامية وغيرها من فرق مدنية لها منا جميعا كل التحية على هذه المواكبة”.

وتابع: “هذا الماراتون سيتكرر كل أسبوع. وحتى صبيحة هذا اليوم، تلقى 100 ألف مواطن لقاح استرازينيكا، و 400 ألف تلقوا لقاح فايزر، أي أن نصف مليون مواطن ومقيم تلقوا اللقاح حتى الآن في لبنان، ما يقارب 10 في المئة من اللبنانيين والمقيمين. وأحيي كل العاملين في القطاع الصحي، وأدعو كل المقيمين إلى تلقي هذا اللقاح، من اللبنانيين والاخوة النازحين السوريين أو الفلسطينيين وكل الجنسيات”.

وقال: “أنوه بما ينقله إلينا بعض السفراء عن مهنية وحرفية في تطبيق الخطة والإجراءات التي تعتمدها وزارة الصحة العامة، آخرهم أمس سعادة السفير الياباني الذي نوه بالإجراءات الشفافة التي تعتمدها الوزارة”.

ولفت إلى أن “وفدا إداريا من البنك الدولي سيزور لبنان الأسبوع المقبل، لمواكبة وزارة الصحة، والتنويه بأدائها، فهو مثال يبرز على المستوى العالمي”.

وحيا “كل المرجعيات الرسمية، من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ومراجعته اليومية للاطمئنان إلى خطة التلقيح، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكل القوى السياسية التي ساعدت على مستوى المناطق”.

وختم حسن مصححا معلومة وردت على إحدى وسائل الاعلام: “أنا ذكرت أن اللقاح يحمي وهو وسيلة ناجعة علمية وفعالة ضد الإصابة بالمرض، ولكن ما زالت هناك أبحاث عن إمكان من تلقى اللقاح أن ينقل الفيروس إلى مواطن آخر، وهذا ما زال قيد البحث”.

وتفقد حسن مركزي مقنة الصحي وتمنين الصحي، حيث اطلع على سير عملية التلقيح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام