الوزير حب الله: تمّت الموافقة على 45 مليون دولار من القروض للصناعيين والمطلوب تسهيل الشروط

أنجز صندوق Cedar Oxygen دراسة عشرات الملفات لصناعيّين لبنانيين تقدّموا بطلبات قروض. هذا ما أبلغه ممثّل الصندوق في لبنان وسام غرّة لوزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله في اجتماع عقد قبل ظهر اليوم في حضور وفد من مجلس ادارة جمعية الصناعيّين برئاسة زياد بكداش، وعضوية رئيس لجنة التمويل الصناعي في مجلس ادارة الجمعية صخر عازار والمدير العام للجمعية طلال حجازي. وعرض المجتمعون لوجود فرصة حقيقية لدعم مشاريع صناعية وجذب مستثمرين إلى القطاع الصناعي.

وشرح غرّة أن مقرّ الصندوق في لوكسمبورغ والآلية المتّبعة تقوم على منح التمويل للتصدير أو لتأمين حاجات السوق المحلي. تمتدّ مدّة الاقراض حتى سنة واحدة، وتخضع العقود للقانون البريطاني مقابل ضمانات يتّفق عليها سابقاً بين ادارة الصندوق والصناعي.

وأوضح أن انشاء الصندوق تمّ بأيار 2020، وأوّل المستثمرين كان مصرف لبنان بشهر تشرين الأول2020. علماّ أنّه تمّت الموافقة على تمويل اثنين وعشرين ملفاً بقيمة خمسة وأربعين مليون دولار.

وشكر الوزير حب الله الجهود المبذولة لانشاء الصندوق، منوّهاً بدعم مصرف لبنان على هذا الصعيد، مشيراً إلى ان الاستفادة منه مفتوحة أمام جميع الصناعيين الأعضاء وغير الأعضاء في جمعيّة الصناعيين، داعياً إلى تسهيل شروط الاقراض والتخفيف من الأعباء على الصناعيين عبر اعتماد فوائد مقبولة. وطالب بأعلى مستوى من الشفافية بما خصّ عمليات الصندوق وبمراجعة دوريّة مع الصندوق والجمعية.

كما تحدّث بكداش في الإطار ذاته، شاكراً المسؤولين عن الصندوق على مبادرتهم تجاه الصناعيين، داعياً الراغبين إلى التقدّم للاستفادة من القروض، مؤكّداً على ضرورة أن تتحلّى بالمرونة أكثر.

وتحدّث عازار عن أهميّة تمويل النشاط الصناعي، معرباً عن أمله بأن يتوسّع نشاط الصندوق مستقبلاً بتمويل مشاريع صناعيّة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام