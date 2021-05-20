حزب الله: الاعتداء على المتضامنين مع فلسطين إستكمال بشع لما يقوم به العدو الصهيوني نفسه وتكشف حقيقة مواقفهم

حيا حزب الله انتفاضة الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة ووجه التحية الى الشعوب العربية والاسلامية وكافة الاحرار في العالم، دولاً وجمعيات لمناصرتها القضية الفلسطينية العادلة وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني بقتل المدنيين العزل من النساء والشيوخ والاطفال وتدمير المساكن والمنازل والابراج التجارية والسكنية.
وقال حزب الله في بيان “إننا نحيي على وجه الخصوص التضامن الشعبي اللبناني الواسع النطاق بمختلف طوائفه وشرائحه السياسيّة والاجتماعية وتنظيم الوقفات والاحتفالات وكافة أشكال التضامن الشعبي والاعلامي بما فيها على وجه الخصوص الوقفات السلميّة المعبرة على تخوم الاراضي الفلسطينية المحتلة.”
وتابع حزب الله “إننا في هذا السياق ندين بكل شدة الاعتداءات الهمجيّة التي قامت بها بعض المجموعات وما تمثل من قوى سياسية على قوافل الباصات المتجهة من الشمال الى الجنوب وأدت الى جرح العديد من المواطنين اللبنانيين المتجهين للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتكسير حافلاتهم”، وأضاف “نرى في هذه الممارسات إستكمالاً بشعاّ لما يقوم به العدو الصهيوني نفسه، وتكشف حقيقة مواقفهم إلى جانب الاحتلال والعدوان”.
وختم حزب الله بيانه “نعتقد جازمين ان هذه المجموعات لا تمثل على الاطلاق الشعب اللبناني ووقفته القوية الى جانب فلسطين وهو بريء من ممارساتهم الهمجية وتصرفاتهم البشعة الخالية من أدنى مظاهر التعاطف ولو بالشكل مع المظلومين والشهداء والجرحى.”
المصدر: العلاقات الاعلامية