حزب الله: الاعتداء على المتضامنين مع فلسطين إستكمال بشع لما يقوم به العدو الصهيوني نفسه وتكشف حقيقة مواقفهم

حيا حزب الله انتفاضة الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة ووجه ‏التحية الى الشعوب ‏العربية والاسلامية وكافة الاحرار في العالم، دولاً وجمعيات ‏لمناصرتها القضية الفلسطينية العادلة وفضح ‏جرائم الاحتلال الصهيوني بقتل ‏المدنيين العزل من النساء والشيوخ والاطفال وتدمير المساكن والمنازل ‏والابراج ‏التجارية والسكنية.‏

وقال حزب الله في بيان “إننا نحيي على وجه الخصوص التضامن الشعبي اللبناني الواسع النطاق بمختلف ‏طوائفه وشرائحه ‏السياسيّة والاجتماعية وتنظيم الوقفات والاحتفالات وكافة أشكال ‏التضامن الشعبي والاعلامي بما فيها ‏على وجه الخصوص الوقفات السلميّة المعبرة ‏على تخوم الاراضي الفلسطينية المحتلة.‏”

وتابع حزب الله “إننا في هذا السياق ندين بكل شدة الاعتداءات الهمجيّة التي قامت بها بعض ‏المجموعات وما تمثل من ‏قوى سياسية على قوافل الباصات المتجهة من الشمال الى ‏الجنوب وأدت الى جرح العديد من المواطنين ‏اللبنانيين المتجهين للتعبير عن ‏تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المظلوم وتكسير حافلاتهم”، وأضاف “نرى في هذه ‏‏الممارسات إستكمالاً بشعاّ لما يقوم به العدو الصهيوني نفسه، وتكشف حقيقة مواقفهم ‏إلى جانب ‏الاحتلال والعدوان”.

وختم حزب الله بيانه “نعتقد جازمين ان هذه المجموعات لا تمثل على ‏الاطلاق الشعب اللبناني ووقفته ‏القوية الى جانب فلسطين وهو بريء من ممارساتهم ‏الهمجية وتصرفاتهم البشعة الخالية من أدنى ‏مظاهر التعاطف ولو بالشكل مع ‏المظلومين والشهداء والجرحى.”

المصدر: العلاقات الاعلامية