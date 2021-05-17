بدء دخول جرحى العدوان على غزة إلى مصر للعلاج

بدأت الاثنين عملية نقل الجرحى من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر على قطاع غزة.

وقال سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح إن “هناك تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس بالوقوف لتلبية احتياجات الجرحى الذين تم دخولهم عبر معبر رفح البري إلى الأراضي المصرية، حيث قدمت الطواقم الطبية المتواجدة في الجانب المصري من المعبر واللجنة التي تم تشكليها من السفارة بالعلاج السريع للمصابين وإنهاء إجراءاتهم للتوجه للمستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية”.

وأوضح اللوح أن “العمل جار على قدم وساق لنقل بقية الجرحى من قطاع غزة لمصر”، آملا أن “يتم ذلك سريعا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وذلك حفاظا على حياة المصابين”، وشكر “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية ووزارة الصحة وأطقمها الطبية بفتح المستشفيات المصرية أبوابها أمام الجرحى الفلسطينيين لعلاجهم”.

المصدر: وكالة وفا