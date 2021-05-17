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May 17 2021 - 14:30

شاهد ..أضرار وإصابات في أسدود اثر القصف الصاروخي المكثف من غزة

منذ 37 mins 17 May، 2021
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

شاهد ..أضرار وإصابات في أسدود اثر القصف الصاروخي المكثف من غزة

المصدر: اعلام العدو

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