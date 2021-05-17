البرازيل تسجل 40 ألف إصابة جديدة وألف وفاة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس الأحد، تسجيل 40 ألف و941 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1036 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن نحو 15.6 مليون حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 435 ألف و751 حالة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل “على نحو خطير”، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

المصدر: وكالة سبوتنيك