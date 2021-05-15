هنية: جريمة الشاطئ تثبت عجز العدو والمقاومة ستتواصل

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، أنَّ “الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، تؤكد عجز العدو وفشله وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء”.

وقال هنية في بيان مقتضب صباح السبت “إننا إذ نحمّل الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين، فإننا نؤكد أن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها الأبي، وستلحق الهزيمة بجيش العدو وردعه عن الاستمرار في مجازره”.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، فجر اليوم السبت، بعد قصفها منزلا مأهولا بالسكان في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، غربي مدينة غزة. وفي التفاصيل، “أغارت طائرة حربية إسرائيلية فجأة، ودون سابق إنذار، على منزل لعائلة أبو حطب، في مخيم الشاطئ، فدمرت المنزل على رؤوس قاطنيه”. وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 10 شهداء، و20 جريحا، نقلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة. والشهداء هم امرأتان و8 أطفال، في حين يدور الحديث عن مفقودين تحت الأنقاض.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام