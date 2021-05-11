التيار الشعبي في تونس يبارك للمقاومة الفلسطينية شهداءها: رد المقاومة متناسب مع جرائم الاحتلال الصهيوني

اعتبر الأمين العام للتيار الشعبي في تونس محمد زهير حمدي ان الرد العسكري للمقاومة في فلسطين متناسب مع جرائم الاحتلال الصهيوني داعيا فصائل المقاومة الوطنية الفلسطينية إلى توحيد عملها والعمل على استنزاف العدو عسكريا إلى جانب تصعيد المقاومة الشعبية”

اصدر التيار بيان دعم للمقاومة الفلسطينية على خلفية الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من العصابات الصهيونية وفيما يأتي نص البيان:

“أوهن من بيت العنكبوت”

بعد أيام من الغطرسة الصهيونية والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني والقدس الشريف سطر خلالها الفلسطينيون العزل ملاحم كبيرة في الدفاع عن الشيخ جراح والقدس، وردا على تمادي العصابات الصهيونية في عدوانها جاء رد المقاومة المسلحة اليوم حيث تعرض كيان العدو لقصف صاروخي أجبر قطعان المستوطنين على الفرار من باحات القدس واخلاء الكنيست وتاجيل إعلان الحكومة وهروب نتنياهو من حضور شعائر ما يسمى “القدس العبري” وأجبر مغتصبي غلاف غزة على الدخول إلى الملاجىء وهو مستمر حتى اللحظة وقد وصل تل أبيب.

وأمام هذا التطور الكبير الذي تشهده الأرض المحتلة يهم التيار الشعبي أن يجدد تأكيده على:

– مباركته لارتقاء الشهداء الأطهار على طريق التحرير وازالة العدو من الوجود ومباركته للرد العسكري للمقاومة معتبرا إياه الرد المتناسب على جرائم الاحتلال وداعيا كل فصائل المقاومة الوطنية الفلسطينية إلى مزيد توحيد عملها ضمن غرفة القيادة المشتركة والعمل على استنزاف العدو عسكريا إلى جانب تصاعد المقاومة الشعبية.

– دعوة كامل محور المقاومة إلى زيادة دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته أمام العجز العربي والتواطؤ الدولي.

– ضرورة إعلان السلطة الفلسطينية الانسحاب من كل الاتفاقيات مع العدو وإيقاف التنسيق الأمني معه.

– مطالبة الرئاسة والخارجية التونسية بمزيد التحرك الإقليمي والدولي لحشد الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة كيان العدو الصهيوني.

– دعوة الجماهير العربية وكل أحرار العالم لتصعيد الفعاليات الشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني خاصة وان كيان العدو سيسعى لتصعيد عدوانه في الأيام القادمة فيما ستسعى المقاومة إلى تثبيت قواعد اشتباك جديدة أكثر تقدما.

المصدر: بريد الموقع