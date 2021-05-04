مقتل مسؤول محلي في ميانمار طعنا

ذكرت وسائل إعلام محلية في ميانمار أن مسؤولا عينه المجلس العسكري الحاكم لقى حتفه طعنا في يانجون، المدينة الرئيسية في البلاد.

وقالت وكالة أنباء “كيت تيت ميديا” إن المسؤول في مقاطعة تاركيتا بمدينة يانجون تعرض للطعن بمكتبه ثم توفي لاحقا متأثرا بجروحه.

وأكد اثنان من سكان المقاطعة التقرير، بينما لم ترد الشرطة على طلب للتعليق.

وتعيش ميانمار حالة من الاضطراب منذ سيطر قادة الجيش على السلطة في الأول من فبراير الماضي وأطاحوا بالحكومة المنتخبة بزعامة أونج سان سو تشي. وتخرج الاحتجاجات بشكل شبه يومي لإبداء المعارضة للحكم العسكري في أنحاء البلاد.

وتشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 766 مدنيا على يد قوات الأمن واحتدام المواجهة مع الجماعات العرقية المسلحة في أطراف ميانمار ومناهضي المجلس العسكري في المدن والريف.

أما الأمم المتحدة فتقول إن عشرات الآلاف من المدنيين فروا من منازلهم هربا من القتال بين الجيش والمتمردين المتمركزين في المناطق الحدودية.

المصدر: وكالة رويترز