هل يسبب كورونا فقدان حاسة السمع؟

مع دخول مصر الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حذر خبراء ومسؤولون صحيون من تأثير مرض “كوفيد-19” على حاسة السمع، ضمن مجموعة واسعة من الأعراض التي يتسبب بها.

وقال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع على القناة “الأولى” المصرية، إن أعراض الموجة تشبه الموجتين السابقتين وتختلف من شخص لآخر.

وأوضح أن الأعراض تتمثل فى الصداع والغثيان والقيء، وفقد حاستي الشم والتذوق والحمى، مشيرا إلى أنه لم ترصد أى حالة فقدان للسمع كما يشاع أنها من أعراض الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

من جانبه قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أي فيروس يصيب الجهاز التنفسي، يؤدي إلى خلل بقناة “استاكيوس”، ما يؤدي لارتشاح خلف طبلة الأذن ووجود خلل بسيط في السمع لكن ليس فقدانه.

وأضاف أن هذا عرض يصاحب أي فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي، وليس خاصا فقط لفيروس كورونا، والذي فيه المريض يفقد حاستي الشم والتذوق.

وأردف بالقول إن انتشار كورونا في الموجة الثالثة أسرع، وعدد الإصابات أكثر، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الشفاء مرهون بالتشخيص المبكر وطلب الرعاية الصحية المبكرة.

المصدر: سبوتنيك