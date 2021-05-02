مراسل المنار: الجيش اللبناني بدأ بعمليات رفع اسماك الكارب النافقة في بحيرة القرعون

افاد مراسل المنار في البقاع ان “وحدات من الجيش اللبناني بدأت عمليات رفع أسماك الكارب النافقة في بحيرة القرعون، وذلك بعد أن تفاقمت المشكلة وباتت خارج السيطرة”.

ولفت مراسلنا الى ان ” ارتفاع درجات الحرارة يساعد في التحلل السريع للأسماك فيتسبب بانبعاث روائح قوية وجذب للذباب الأزرق الذي يتكاثر بشكل سريع وكبير كما قال الخبير البيئي ماهر أسطا، لذلك يقوم الجيش اللبناني بالمساعدة بعمليات رفع الاسماك إلى جانب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وأكثر من ٣٠٠ متطوع من شباب منطقتي البقاع الغربي وراشيا”.

وتجدر الاشارة إلى أن الاسماك النافقة المجمعة يتم دفنها في جور استحدثت للغاية ورشها بمادة الكلس ثم ردمها بالتراب عملا بتوصية وزارة البيئة.







المصدر: موقع المنار