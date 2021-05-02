وصول أكبر شحنة من لقاح كورونا الى ايران

أعلن المتحدث بأسم جمعية الهلال الأحمر الايراني محمد حسن قوسيان، عن وصول أكبر شحنة من لقاح كورونا الصيني الى البلاد تحتوي على مليون جرعة.

وقال قوسيان في تصريح اليوم الاحد: بحمد الله وبمساعدة وتعاون مختلف الاجهزة مثل مكتب رئاسة الجمهورية، ووزارة الصحة، والبنك المركزي، ووزارة الخارجية وخاصة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الصين، وبعد مفاوضات مكثفة ومتابعة مع مؤسسات دولية مرموقة، وصلت البلاد الشحنة الأولى من لقاح كورونا بمقدار مليون جرعة، وهي أكبر شحنة لقاح على الإطلاق.

واعرب الامين العام لجمعية الهلال الاحمر الايراني عن شكره لجهود الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الاحمر وجمعية الصليب الاحمر الصيني في توريد هذه الشحنة من اللقاحات.

وتابع قوسيان قائلا: سوف نواصل جهودنا لتوريد الشحنات القادمة لتقليل مخاوف المواطنين من هذا الوباء.

المصدر: وكالة فارس