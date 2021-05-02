الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احياناً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان اليوم الاحد قليل الغيوم يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ورياح ناشطة احيانا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

– الحال العامة: كتل هوائية معتدلة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حيث تكون درجات الحرارة ادنى من معدلاتها الموسمية على الساحل.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وجنوب البلاد ورياح ناشطة احيانا.

– الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع محدود بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

– الأربعاء: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة تصل لحدود ال60 كلم/س شمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 17 الى 26 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 31 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 75%

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج .

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية