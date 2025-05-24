الاحتلال الاسرائيلي يقصف شمال ووسط وجنوب قطاع غزة: شهداء وجرحى ونسف مبانٍ سكنية

في شمال قطاع غزة، أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارات مكثفة على مناطق متفرقة، تزامنت مع عمليات نسف لمبانٍ سكنية.

كما استهدفت طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

أما في وسط القطاع، فقد استهدف القصف الإسرائيلي مخيم النصيرات، حيث ارتقى شهيدان وعدد من الجرحى، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد استهداف منزل لعائلة جودة في جنوب المخيم، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة دير البلح.

في المقابل، شهد جنوب القطاع تصعيداً أكثر حدّة، إذ استهدفت الغارات الإسرائيلية شقة سكنية لعائلة “مخيمر” في حي الأمل غربي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين وإصابة آخرين.

وقصفت طائرات وآليات الاحتلال بشكل مكثف المناطق الغربية لمدينة رفح، وسط دوي انفجارات عنيفة هزّت أرجاء المدينة.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أنّ مدفعية الاحتلال استهدفت منطقة القرارة شمالي مدينة خان يونس.

ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي في وقت يشهد فيه القطاع أوضاعاً إنسانية كارثية، مع استمرار استهداف البنى التحتية والمناطق المأهولة بالسكان، وسط مناشدات فلسطينية ودولية بوقف العدوان وإدخال المساعدات.

المصدر: مواقع اخبارية