عناوين واسرار الصّحف الصادرة اليوم السبت 24-05-2025

العناوين

البناء:

– التفاوض النووي تجاوز خطر الانهيار عند عقدة التخصيب رغم عدم تذليل الخلاف

– لبنان يحتفل بذكرى تحرير الجنوب… وحردان يدعو لتكرار مشهد العام 2000

– آخر الانتخابات البلدية في الجنوب اليوم… والتصويت للمقاومة يزكّي 100 بلدية

النهار:

– تطور استثنائي يطلق برمجة سحب السلاح الفلسطيني… انتخابات الجنوب رغم التصعيد والحماوة جزينية

الاخبار:

– الانتخابات في ظلّ العدوان الإسرائيلي: التصويت على خيار المقاومة أولاً

– معركة جزين: «القوات» تدعم مرشّح الكسّارات في وجه التيار والعائلات

– بلدية صيدا: السياسة حاضرة بقفازات الإنماء!

– حرب حتى تكريس التغيير الديموغرافي: عودة إلى الخلافات بين نتنياهو والجيش

نداء الوطن:

– ورقة التوت الفلسطينية تسقط عن “حزب الله” منتصف حزيران وأورتاغوس تواكب

– رياح التغيير تهبّ من جزين اليوم والممانعة تنزل بثقلها دفاعاً عن السلاح

اللواء:

– تنافس جنوبي بين التزكية والمعارك خارج الثنائي.. والدولة الحاضر الأكبر

– اتفاق على سحب سلاح مخيمات بيروت بعد الأضحى.. وتشدُّد أميركي تجاه التمديد لليونيفيل

– ما بين حيرة وتردُّد ..

– انهزام الوعي … والخواء السياسي

الشرق:

– “الحريري وبس والباقي كلّه خس”

– الاستحقاق في موعده رغم الاعتداءات.. واجتماع أوّل لبحث تسليم السلاح الفلسطيني

الجمهورية:

– انتخابات الجنوب… التزكية تغلب المنافسة

– الجنوبيون يصرون على المشاركة

الديار:

– الجنوب يقترع… تثبيت للخيارات التاريخية وسط استحقاق «البلديات»

– <أم المعارك> في جزين وسباق مفتوح في صيدا

– الزوار الاميركيون بالجملة وعروض لـ«الثنائي» و15 حزيران تسليم سلاح مخيمات بيروت

– ماكينة “التربية” تعجز… والطابع يُباع عند باب الوزارة بسبعة أضعاف

– لبنان الرياضي مقسوم بين «أولمبية» جلخ وسلامة؟

الاسرار

اللواء:

همس

– يُنقل عن وزير سيادي أن الاهتمام الأول لديه الآن، هو اعادة البلد الى السكة المالية الدولية، وانهاء التفاوض ايجاباً مع البنك الدولي ومشتقاته..

غمز

– نصح رئيس تيار معروف، بعدم اضاعة فرصة التعاون مع فريق مؤيد «للثنائي» لئلا يخسر سمعته في المدن الكبرى المحسوبة على طائفته..

لغز

– لم تسفر بعد المفاوضات الجارية لاعادة النظر بالمساعدات للعاملين في الاسلاك غير المدنية، ولاحقا المدنية، لدى اللجنة المعنية، وبالتالي من غير المؤكد ان تظهر في رواتب نهاية الشهر..

نداء الوطن:

– سألت مصادر دبلوماسية: لماذا لا تتعاطى السلطة التنفيذية في لبنان مع سلاح “حزب الله”، بالحزم والجدية كما تتعاطى مع السلاح الفلسطيني؟ خصوصاً أن هذين السلاحين فقدا وظيفتهما.

– يقول لبنانيون يعيشون في واشنطن، ولديهم مروحة اتصالات بمؤثِّرين في الإدارة الأميركية، إن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، ستحمل في زيارتها المرتقبة للبنان، رسالة حازمة “لا نقاش فيها” عن وجوب تحديد مهلة زمنية لنزع سلاح “حزب الله”. وقد بات المسؤولون اللبنانيون في “أجواء” هذه الرسالة.

– يرى خبراء عسكريون أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على بلدة تول الجنوبية، تعكس قراراً إسرائيلياً بتعقب “حزب الله” وفق أجندة يضعها الجيش الإسرائيلي غير مرتبطة بظروف سياسية. ويعتقد هؤلاء الخبراء أن ما هو أخطر من الضربات حصول الدولة العبرية على غطاء أميركي لكل عملياتها

الجمهورية:

– علم أن حزبا بارزاً يرزخ تحت ضغط خارجي وداخلي كبير بالمباشرة فور انتهاء الانتخابات البلدية بالاستعداد المبكر للانتخابات النيابية.

– اتخذت جهة رسمية قراراً بقطع التواصل نهائياً ً مع تنظيم غير لبناني اعتراضا ً على عدم تجاوبه مع كل ما طلبته منه تلك الجهة.

– اعتذر وزير عن عدم تحديد موعد لوزير أوروبي بارز من أصل لبناني، تشارك قوة من دولته في قوات »اليونيفيل« في الجنوب من دون معرفة الأسباب

البناء:

خفايا

– يتوقف دبلوماسي أوروبي شارك في مفاوضات الملف النووي الإيراني عام 2015 عندما ما يجري في المفاوضات الحالية بعد عشر سنوات أنه هو ذاته الذي كان يجري في المفاوضات السابقة وأن التكرار ممل لإعادة طرح العقد ذاتها ثم اكتشاف ان الحلول السابقة لا بديل عنها، وأن الفارق الوحيد هو أن صواريخ إيران انتقلت من مدى 3000 كلم الى مدى 6000 كلم وان تخصيب اليورانيوم انتقل من 20% الى 60% وقال إن رفض واشنطن لاتفاق يشبه الاتفاق السابق يعني عودة إدارة أميركية جديدة للتفاوض وقد صار مدى صواريخ إيران 10 آلاف كلم ونسبة التخصيب لديها 90% والاعتراف أن بديل الاتفاق هو الاتفاق وأن وقف التفاوض والعودة للعقوبات لن يغير شيئاً وأن الحرب مستحيلة ومحكوم عليها بالفشل رغم كل الادعاءات الكاذبة بدليل حرب اليمن وكل الدعايات المبنية على المكابرة والإنكار أو الحسابات الخاطئة التي يسوقها بنيامين نتنياهو ويزينها لأميركا كي تغرق في المستنقع.

كواليس

– قارن مسؤول لبناني رفيع بين أسلوب المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف في الأداء الإعلامي للملفات الحساسة التي يتولاها وبين أداء نائبته إعلامياً فيما يخص الملف اللبناني، وقال إن جعجعة مورغان أورتاغوس تكشف أن الأولوية ليست للملف اللبناني سياسياً ودبلوماسياً وأن المطلوب تعبئة الوقت الحالي بالكلام ولا شيء إلا الكلام، ويبدو أنهم اختاروا لهذه المهمة شخصيّة تحب الكلام حتى لو كانت تعلم أن لا احد يستمع أو أن لا علاقة لكلامها بالواقع وهي تعلم أنها مجرد ظاهرة صوتية.

المصدر: صحف