الانتخابات البلدية والاختيارية انطلقت في محافظتي الجنوب والنبطية

عند الساعة السابعة من صباح اليوم فتحت مراكز الاقتراع ابوابها امام الناخبين في محافظتي الجنوب والنبطية في الجولة الرابعة والاخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية، على وقع اختيار عدد من البلدات” لامس الثمانين”، مبدأ التزكية لبلدياتها ومختاريها ، بفعل التوافق بين الثنائي الوطني “أمل” و”حزب الله” أو بعوامل توافقات عائلية.

وأعلنت وزارة الداخلية ارتفاع نسب الاقتراع، في مناطق الجنوب حتى الساعة 8:40 صباحاً على النحو الآتي:

حاصبيا 3.23%

جزين 2.45%

مرجعيون 1.54%

بنت جبيل 1.68%

النبطية 1.89%

صور 1.97%

صيدا 2.06%

وعليه بلغت نسبة الاقتراع منذ السابعة صباحا حتى الآن على النحو التالي:

محافظة لبنان الجنوبي 2.16%

محافظة النبطية 1.86%

مراسلتنا منى طحيني من وزارة الداخلية افادت ان”الجو مختلف اليوم حيث فازت حوالي 122 بلدة بالتزكية في ظل وضع امني غير طبيعي، ورغم ذلك زحف الجنوبيون الى قراهم وبلداتهم للمشاركة في هذا الاستحقاق.

الرئيس عون

ووجه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من سرايا صيدا” تحيّةً لأرواح الشهداء في هذا اليوم، وتحية لعمل الأجهزة الأمنية والقضائية، ولكل من ساهم ويساهم في إنجاز العملية الانتخابية”.

ودعا” الجميع إلى التصويت بكثافة لمن يمثّل تطلّعاتهم في إنماء المدينة، فالانتخابات في الجنوب تؤكّد أنّ إرادة الحياة أقوى من الموت، وإرادة البناء أقوى من الهدم”.



و من سرايا النبطية قال: “المشاركة في بناء البلدة وبناء لبنان الغد لأجل جيل المستقبل هي واجب ومسؤولية، أبارك لمن فاز بالتزكية، وأبارك سلفًا لمن سيفوز في صناديق الاقتراع، فالمركز ليس امتيازًا بل مسؤولية، وعليكم أن تكونوا على قدر الثقة، في خدمة أبناء ضيعكم بإخلاص وتفانٍ”.

محافظة الجنوب

صيدا

بدأت العملية الانتخابية في مدينة صيدا وسط اجواء هادئة حيث يتوجه٦٩،٤٧٤ ناخبا إلى صناديق الاقتراع الموزعة على ١٥ مركزا انتخابيا في المدينة للإدلاء بأصواتهم للانتخابات البلدية والاختيارية، بعدما انجزت محافظة الجنوب كل تجهيزاتها اللوجستية لهذه المراكز، وبعد حضور رؤساء الاقلام ومساعديهم ومندوبي اللوائح، وسط تدابير تتخذها عناصر القوى الامنية والعسكرية عند مداخل وخارج المراكز لتأمين سلامة سير العملية الانتخابية .

وبدت الحركة الانتخابية عند فتح الصناديق خجولة نوعا ما حيث من المتوقع ان تتزايد اعداد الناخبين مع تقدم ساعات النهار .

وتشهد صيدا اقوى المعارك الانتخابية جنوبا حيث تتنافس فيها خمسة لوائح للبلدية بعد ان بلغ عدد المرشحين 96 مرشحا، وهو عدد كبير نسبيا مقارنة مع الدورات الماضية .

واللوائح المتنافسة هي : “نبض البلد” مكتملة برئاسة المهندس محمد دندشلي ومدعومة من تجمع عل صوتك ومهندسي صيدا والجوار والتنظيم الشعبي الناصري وعائلات .

لائحة “صيدا بدها” و”نحنا قدها” برئاسة الصيدلي عمر مرجان والمدعومة من عائلات ومن الدكتور عبد الرحمن البزري بشكل غير معلن .

لائحة “سوا لصيدا” مكتملة برئاسة المهندس مصطفى حجازي والمدعومة من عائلات وتلقى دعما من رئيس بلدية صيدا السابق المهندس محمد السعودي ورجل الأعمال مرعي ابو مرعي و من أنصار وجمهور تيار المستقبل .

لائحة “صيدا بتستاهل” المؤلفة من ١٦ عضوا وتلقى دعما من الجماعة الاسلامية ولائحة “صيدا تستحق” برئاسة المهندس مازن البزري وهي مؤلفة من ستة اعضاء ولا تلقى اي دعم سياسي من احد .

اما فيما يتعلق بالمخاتير فيتنافس ٥٩ مرشح على ٢٣ مقعد اختياري يتوزعون على ١٣ حي في المدينة .

وتتخذ الانتخابات البلدية في صيدا هذا العام طابعا سياسيا بامتياز بعدما اتضح دعم القوى الأساسية في المدينة لكل لائحة بشكل غير مباشر وبقي الطابع العائلي والإنمائي في الواجهة وتشير معلومات إلى انه لا يمكن حسم نتيجة المعركة باعتبار ان كل لائحة يتوزع عليها بلوك انتخابي وازن وكتلة انتخابية صلبة فيما من المتوقع ان تشهد هذه اللوائح تشطيبات لتداخل العامل العائلي او ان يعمد جزء من الصيداويين على تشكيل لائحتهم الخاصة من بين كل هذه اللوائح فيما يبقى التعويل على نسبة الاقتراع باعتبارها عامل اساسي لحسم اي معركة وزيادة ثقل التصويت الانتخابي وهذا ما سيكشفه تقدم ساعات النهار .

اذا ، ستشهد ساحة صيدا اليوم منافسة قوية مع كثرة المرشحين الذين غربلتهم الانسحابات الى 96 مرشحا .

الزهراني

صور

في قضاء صور 65 بلدية و72 مجلسا اختياريا وزهاء 213000 الف ناخب لكن فوز اكثر من اربعين بلدية بالتزكية للوائح التنمية والوفاء المدعومة من تحالف الثنائي الوطني و العائلات جعل عددا كبيرا من المقترعين الذين وفدوا من بيروت وسائر المناطق الى بلداتهم للمشاركة بالعملية الانتخابية في هذا الاستحقاق الوطني والذين فازت بلداتهم بالتزكية، يعيشون يوما جنوبيا سياحيا بامتياز لا بل ان بعضهم سيشارك في تنظيم العمل الانتخابي في القرى والبلدات المتاخمة للخط الازرق حيث خصصت وزارة الداخلية اماكن لها في محيط مدينة صور.

اما في مدينة صور، فإن حوالي 33 الف ناخب يتوجون صباح هذا اليوم الى صناديق الاقتراع لاختيار المرشحين حيث يتنافس على مجلس بلدية المدينة والتي تتالف من 21 عضوا لائحة مكتملة مدعومة من تحالف الثنائي وعشرة مرشحين بلائحة غير مكتملة مدعومة من بعض القوى السياسية.

واعرب قائمقام صور محمد جفال عن ارتياحه لسير العملية الادارية خلال توزيع صناديق الاقتراع والتي تسلمها رؤساء الاقلام و الكتبة بكامل مستنداتها المقررة دون نقص يذكر .

هذه العملية الانتخابية ومع بداية فتح صناديق الاقتراع تحصل بظل انتشار واسع للجيش وسائر القوى الامنية والعسكرية لتأمين حسن سير العملية واجواء مريحة للمقترعين.

جزين

في جزين، فتحت صناديق الاقتراع عند السابعة صباحا، بحضور جميع المندوبين ووجود قلمي اقتراع، وبدأ الناخبون يتوافدون الى صناديق الاقتراع ولكن بحركة خجولة في ساعات الصباح الاولى.

يبلغ عدد الناخبين في جزين وعين مجدلين زهاء 000 10 ناخب.

يتألف المجلس البلدي في جزين وعين مجدلين من 18 عضوا و 8 مخاتير.

تتنافس في جزين لائحتان :

الاولى” سوا لجزين” برئاسة دافيد الحلو مدعومة من النائب السابق ابراهيم عازار والتيار الوطني الحر.

الثانية : “بلديتكن مستقبلكن” برئاسة بشارة عون مدعومة من القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والدكتور كميل سرحال.

ويقوم عناصر الجيش والقوى الامنية بالحفاظ على سير العملية الانتخابية.

الزهراني

شرعت مراكز الاقتراع في محافظة الجنوب قضاء صيدا ابوابها امام الناخبين عند السابعة من صباح اليوم ايذانا ببدء العملية الانتخابية البلدية والاختيارية، في حضور مندوبي المرشحين دون تسجيل أي عوائق من قبل رؤساء الأقلام، وضمن اجراءات امنية مشددة لعناصر الجيش وقوى الامن منذ ليل امس امام مراكز الاقتراع .

ويذكر ان قضاء قرى صيدا يشمل ٤٧ بلدية فازت ١٥ منها بالتزكية وتجري المنافسة في ٣٢ بلدية بشكل متفاوت حيث تشتد في بعض البلدات خاصة التي تشكلت فيها لوائح مكتملة :مغدوشة ، المروانية، الحجة المعمرية، البيسارية ، الزرارية وعدلون ، وكل ذلك تحت وقع التهديدات الاسرائيلية المستمرة وتحليق المسيرات المعادية في الاجواء الجنوبية.

محافظة النبطية

نبدأ من قضاء بنت جبيل، حيث هناك 35 قرية مقسمة على الشكل الاتي:

بنت جبيل

بلدية بنت جبيل فازت بالتزكية وتجري الانتخابات على مقاعد مخاتير وعددهم 8 يترشح 15 مختار

رامية

يترشح في رامية 24 مرشحا على المجلس البلدي من 12 عضو ا

اما بالنسبة للمخاتير يحق لها مختارين ويتنافس عليهما 4 مرشحين

رميش

يتنافس 32 مرشحا لعضوية مجلس بلدي من 15 عضوا

ويترشح 8 على 4 مقاعد

تبنين

يتنافس 37 مرشحا على 18 عضوا في المجلس البلدي، لائحتان الاولى “التنمية والوفاء” والثانية “كلنا اهل” اما بالنسبة للمخاتير يترشح 12 قبالة 6 مقاعد والسابع فاز بالتزكية

عين إبل

فازت البلدية بالتزكية اما الاختيارية فيتنافس 8 على 4 مقاعد.

حنين

يتنافس 14 عضوا لمجلس بلدي من 12 عضوا، اما المخاتير فيتنافس 5 مرشحين على مقعدين

يارون

فاز المجلس البلدي بالتزكية بينما يتنافس 4 مرشحين لثلاثة مقاعد.

القوزح

يتنافس 24 عضوا على المجلس البلدي من 9 اعضاء ومرشحين على مقعد اختياري واحد .

حاريص

فاز المجلس البلدي بالتزكية بينما يترشح 9 على 4 مقاعد اختيارية.

عيتا الجبل

فاز المجلس البلدية بالتزكية ويترشح 4 على 3 مقاعد اختيارية.

الجميجمة

يتنافس 18 عضوا على المجلس البلدي المؤلف من 12

وهناك 6 مرشحين للمخاتير على مقعدين

صفد البطيخ

يتنافس 16 مرشحا على المجلس البلدي المؤلف من12 عضوا ومرشحين للمخاتير على مقعد واحد.

دير انطار

يترشح 17 مرشحا على 15 عضوا في المجلس البلدي، بينما يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد اختيارية.

عيتا الشعب

فاز المجلس البلدي بالتزكية، وهناك تنافس على 7 مقاعد اختيارية

برعشيت

يتنافس 16 مرشحا على 15 مقعدا في المجلس البلدي

ويتنافس 5 مرشحين على 4 مقاعد اختيارية.

كونين

فاز المجلس البلدي بالتزكية واما المخاتير فيتنافس 8 مرشحين على 3 مقاعد.

وفازت بالتزكية فيها لوائح “التنمية والوفاء” في المجلس البلدي والاختياري : ـ برج قلاوي ـ خربة سلم ـ قلاوي ـ بيت ياحون ـ الغندورية ـ صربين ـ عيناتا ـ كفردنين ـ بيت ليف- ياطر- الطيري- مارون الراس -رشاف .

شقرا

يتنافس 20 عضوا للمجلس البلدي من18 عضوا اما المخاتير فيتنافس 7 مرشحين على 5 مقاعد.

السلطانية

يتنافس 18 عضوا على المجلس البلدي من 12 عضوا واما المخاتير يتنافس 4 مرشحين على مقعدين

كفرا

فاز المجلس البلدي بالتزكية واما المخاتير فيتنافس 9 مرشحين على 4 مقاعد .

عيترون

يتنافس 23 عضوا للمجلس البلدي المؤلف من 18 عضوا اما المخاتير فيتنافس 13 مرشحا على 7 مقاعد

حداثا

فاز المجلس البلدي بالتزكية

اما المخاتير فيتنافس 5 مرشحين على 3 مقاعد .

دبل

يتنافس 30 عضوا على المجلس البلدي المؤلف من 15 عضوا

واما المخاتير فيتنافس 6 مرشحين على ثلاثة مقاعد.

النبطية

يتألف قضاء النبطية من أربعين بلدة وقرية فازت منها بالتزكية 16 بلدة،بحسب ما افاد مراسلنا علي شبيب وهي :جباع ، عين بوسوار ، حومين الفوقا ، حبوش ، حاروف، حومين التحتا ، زبدين، عربصاليم ،سيناي، عزة، قعقعية الجسر ،كفرصير، كفرفيلا،عين قانا ، أرنون،القصيبة والشرقية .

وفتحت صناديق الاقتراع في قضاء النبطية عند السابعة صباح بحماية الجيش وقوى الامن الداخلي وحركة الناخبين ما زالت خفيفة الى الان على ان ترتفع مع ساعات الصباح وما بعده وفي اطار ترتيب صناديق الاقتراع في المنطقة الحدودية فان عددا من الصناديق تم نقلها من بلدات الحافة الامامية التي خرجت من بين الركام والدمار الى مدينة النبطية وهي بليدا الى المهنية الرسمية في النبطية ، حولا الى متوسطة الامام الصدر في قبريخا ، رب ثلاثين الى متوسطة سمير كريكر النبطية العديسة مدرسة سمير كريكر في النبطية ، كفركلا الى ثانوية الصباح النبطية محيبيب الى ثانوية الصباح النبطية ومركبا الى مدرسة حبوش الرسمية النبطية.

وتشكلت في القرى والبلدات في النبطية لائحتان متنافستان او لائحة وعدد من المرشحين، ففي مدينة النبطية تشكلت لائحة “التنمية والوفاء” المكتملة من 21 عضوا وتنافسها لائحة غير مكتملة من 12 عضوا تسمى النبطية تستحق الحياة، وهي لائحة اعتراضية فيما حافظت لائحة “التنمية والوفاء” في مدينة النبطية على صحة التمثيل المسيحي، واختارت عضوا مسيحيا منها هو شمعون عساف والمختار نمر عساف الذي فاز بالتزكية.

ومنذ الصباح الباكر تشرف محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك من غرفة العمليات في سرايا النبطية على سير العملية الانتخابية فيما يحلق الطيران المسير الإسرائيلي منذ الفجر فوق النبطية وإقليم التفاح ويواكب عملية الاقتراع .

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للإعلام