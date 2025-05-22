التحضيرات تكتمل لانطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في جنوب لبنان وسط تحديات الاحتلال الإسرائيلي

في ظل الاستعدادات المستمرة والمتواصلة للعملية الانتخابية المرتقبة، المقررة انطلاقها صباح يوم السبت المقبل، وفق القرار الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية بشأن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في جنوب لبنان، والتي تأتي بعد مرور تسع سنوات كاملة على عمر المجالس البلدية والاختيارية القائمة حالياً، تشهد التحضيرات تسارعاً ملحوظاً على مستوى الفرق التابعة لوزارة الداخلية، التي تعمل على تجهيز صناديق الاقتراع وتسليم كافة المستلزمات والمواد الضرورية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية في المراكز المحددة، بما في ذلك مراكز في قضاء صور، إلى جانب مراكز أخرى في القرى الحدودية التي تعرض أهلها للنزوح نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وسيتم تخصيص أربع مراكز انتخابية في مدينة صور لخدمة القرى الواقعة في المنطقة الحدودية والتي لم تفز بلدياتها بالتزكية، في حين ستجري الانتخابات في أكثر من ثلاثة عشر بلدة أخرى، بعد أن فازت عدد من البلديات في تلك المنطقة بالتزكية، في حين ستجري الانتخابات في باقي البلديات ضمن المراكز المحددة بمدينة صور.

وفي سياق متصل، من المتوقع وصول رؤساء الأقلام والموظفين والقضاة المكلفين بالإشراف على سير العملية الانتخابية وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بعملية الاقتراع، اعتباراً من صباح الغد، مما يتيح اكتمال الاستعدادات التنظيمية والفنية للعملية الانتخابية في جميع مراكز الاقتراع.

أما بالنسبة للجان الانتخابية والماكينات الخاصة بالاقتراع، فتتولى ماكينة حزب الله مسؤولية متابعة سير العملية الانتخابية في مختلف أقضية منطقة جنوب نهر الليطاني، والتي تشمل أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا. وستستمر التحضيرات النهائية لإدارة العملية الانتخابية على أكمل وجه، بالإضافة إلى الإعلان عن الإحصاءات والنتائج بشكل فوري ومستمر على مدار يوم السبت.

كما تم تخصيص أوقات محددة لزيارة الوفود الدولية الرسمية لمتابعة هذه المحطة الانتخابية الهامة، خلال يومي الغد وبعده، نظراً لما تمثله هذه الانتخابات من أهمية بالغة لمنطقة الجنوب التي تعرضت خلال السنة والنصف الماضية إلى اعتداءات إسرائيلية متكررة، ولا تزال تعاني من موجات متواصلة من هذه الاعتداءات اليومية، كان آخرها ما جرى يوم أمس.

وفي هذا السياق، تحاول إسرائيل ممارسة الضغوط والتأثير على إرادة المواطنين، بهدف دفعهم إلى رفض خيار المقاومة عبر صناديق الاقتراع، إلا أن خيار المقاومة ما يزال يمثل الخيار الأساس والراسخ لأبناء الجنوب، كما تشير إليه الاتصالات والمشاورات التي جرت في الساعات الأخيرة.

حتى اللحظة، بلغ عدد البلديات التي فازت بالتزكية 47 بلدية، نصفها تقريباً في قضاء صور، وذلك بعد انضمام بلديتي الناقورة وزبقين إلى قائمة البلديات التي فازت بالتزكية قبل بدء الانتخابات. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل أكبر قبل إقفال مرحلة الانسحابات، التي مددت وزارة الداخلية موعدها حتى الساعة الثانية عشرة من مساء الغد.

المصدر: موقع المنار