الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الاربعاء، قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل بينما ترتفع في الداخل.

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل خلال اليومين المقبلين ، على أن تعود يوم الخميس إلى الإرتفاع بخاصة فوق الجبال و في الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار : بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 17 و 26، وزحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات بخاصة في الفترة المسائية .

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل بينما ترتفع في الداخل.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات، وارتفاع محدود بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف في المناطق الجبلية والداخلية ، بينما تستمر بالارتفاع على الساحل كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 23 درجة ، في الداخل من 12 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 55 و 80%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام