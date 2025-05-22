الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الجمعة، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل، كما تنشط الرياح احيانا بخاصة جنوب البلاد فتصل الى 55 كلم/س.

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل وأعلى منها على الجبال و في الداخل، حتى يوم الأحد المقبل حيث من المتوقع أن تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ7 درجات يوم الاثنين وتستمر حتى يوم الثلاثاء حيث تنحسر تدريجيا مع بعض التقلبات الجوية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 17 و 26، زحلة بين 13 و27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية .

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تبقى دون تعديل على الساحل ، كما تنشط الرياح أحيانا بخاصة جنوب البلاد فتصل أحيانا الى 55 كلم/س.

السبت: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى الرياح ناشطة أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة واحتمال ظهور طبقات من الغبار وأجواء عابقة نسبيا تسوء معها الرؤية.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء مساء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام