مسؤول حزب الله في صيدا إستقبل وفدا من جمعية ناشط الثقافية : لدعم الأسر الأشد فقرا

مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مقر الحزب في صيدا، وفد جمعية “ناشط الثقافية الاجتماعية” برئاسة الدكتور ظافر الخطيب وضم يمنى حليمة، ايهاب عيسى، ريهام الحسين، ناهدة حليمة،عبد حوراني من كوادر الجمعية، في حضور مسؤول علاقات مدينة صيدا الدكتور أحمد دكور.

وأشار بيان للحزب إلى أن ” الوفد بداية قدم التهنئة لقيادة حزب الله بشهر رمضان المبارك، ثم تم البحث في “سبل تحصين المجتمعين اللبناني والفلسطيني من خلال برامج التكافل الاجتماعي في ظل الظروف المعيشية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”، وشدد اللقاء على ” ضرورة العمل بشكل منظم لدعم الأسر الأشد فقرا”.

وحيا المجتمعون “أصحاب الأيادي البيض والشخصيات التي تقوم بدورها وتتحمل المسؤولية في ظل الغياب الفعلي لمؤسسات الدولة الاجتماعية”، منوهين بـ “المبادرات الانسانية التي قامت خلال تلك الازمة بخاصة في المناطق والأحياء الفقيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام