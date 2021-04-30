الامن العام: صلاحياتنا هي مراقبة عبور الأشخاص والتدقيق بقانونية أوراقهم وبياناتهم العدلية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2021 - 21:48

الامن العام: صلاحياتنا هي مراقبة عبور الأشخاص والتدقيق بقانونية أوراقهم وبياناتهم العدلية

منذ 1 ساعة 30 April، 2021
الامن العام
لبنان

أكدت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان لها الجمعة أن “صلاحياتها القانونية تقتصر على مراقبة عبور الأشخاص والتدقيق بقانونية أوراقهم ووثائقهم الثبوتية الرسمية وبياناتهم العدلية”.

وقالت المديرية “ردا على ما ورد على لسان رئيس مكتب مكافحة المخدرات السابق في حلقة اليوم ضمن برنامج الحدث على شاشة تلفزيون الجديد، في ما يتعلق بتحميله المديرية العامة للأمن العام مسؤولية مراقبة الحدود بقاعا، على خلفية إثارة البرنامج مشكلة مكافحة المخدرات المطروحة حاليا، يهمنا أن نؤكد من جديد أن صلاحياتها القانونية تقتصر على مراقبة عبور الأشخاص والتدقيق بقانونية أوراقهم ووثائقهم الثبوتية الرسمية وبياناتهم العدلية، لذا إقتضى التوضيح” .

المصدر: الامن العام اللبناني

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