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December 11 2024 - 17:12

الأمن العام اللبناني: عناصرنا ينفذوا المهمات على كافة المعابر وفقا للقوانين

منذ 4 mins 11 December، 2024
الامن العام اللبناني
لبنان

أكدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها الاربعاء ان “عناصرها ينفذوا المهمات على كافة المعابر وفقا للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها ووفقا لتوجيهات السلطة السياسية”.

وقال البيان “إلحاقا لما ادلى به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي أمس الثلاثاء، تؤكد المديرية العامة للامن العام ان عناصرها تنفذ المهمات على كافة المعابر وفقا للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها ووفقا لتوجيهات السلطة السياسية، كما انه لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي او المحلي”.

ولفت البيان الى انه “نتيجة للاوضاع السورية المستجدة، يشهد معبر المصنع تدفقا لعدد كبير من الوافدين السوريين ويقوم الجيش والأمن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم الى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول الى لبنان، الامر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولية لأيام عدة”، واوضح ان “الاكتظاظ الشعبي ليس فلتانا وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الاجراءات المتخذة قبل الوصول الى مركز الامن العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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