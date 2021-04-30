أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 30-04-2021

النهار

• تعاني المكتبات أزمة حادة، فبعضها أُقفِل، ومن لايزال مستمراً قلّص عدد موظفيه، مع الاشارة الى صعوبة تأمين القرطاسية بالدولار من الخارج.

• لوحظ أنّ عدداً من النواب السابقين احتجب عن الظهور الإعلامي منذ فترة، ومنهم من اعلن رغبته في اعتزال العمل السياسي.

• صبّت زيارة نائب ينتمي إلى تكتل وسطي إلى قائد الجيش في إطار موقف مرجعيته السياسية الداعم له وللمؤسسة، إثر مخاوفه من المسّ بها.

• لم يفهم المغزى من زيارة وزير الطاقة ووزير الاقتصاد برفقة وزيرة الدفاع مراكز عسكرية في البقاع.

• لوحظ ان “حزب الله” الذي اثر عدم الرد المباشر على البطريرك الماروني عبّر بهدوء عن رفضه الاتهام له بانه “جيش ايران في لبنان” عبر مقال لاحد مسؤوليه اكد فيه لبنانية الحزب وناسه.

اللواء

• كاد تهوّر رئيس تكتل موالٍ أن يُفضي إلى أزمة دبلوماسية مع دولة صديقة على خلفية خبر بأن المؤتمر الصحفي سيكون مع وزير الدولة المعنية!

• يُبدي قطب سياسي محوري امتعاضة من حملة في الغرف المغلقة تستهدف بعض مبادراته، ويرفض الخوض حالياً في الكلام على أية تداعيات.

• لا يتورّع نافذون من الإنفاق المالي، لحسابات منع أي اختراق في مناطق نفوذهم، سواء حصلت الانتخابات أم لا.

الجمهورية

• أعربت أوساط صرح ديني عن إمتعاضها من الحملات اإلإلكترونية التي تشن عليه معتبرة أن غياب الدولة يسمح لأي كان بالتطاول على أي كان.

• يتم الحديث عن رد أموال الشركات التي طلبت لقاح سبوتنيك لموظفيها خصوصا وأن اللقاح لم يصل إليها حتى الان؟

• أبلغ سفير دولة كبرى بعض النواب أنه يتخوف من تطورات خطيرة في لبنان ونقل عنه قوله: ُ عليكم أن تحضروا أنفسكم لأيام صعبة.

المصدر: صحف