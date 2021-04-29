القاضي عويدات قرر حفظ الشكوى ضد الخبراء في ملف شركة مكتف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2021 - 21:08

القاضي عويدات قرر حفظ الشكوى ضد الخبراء في ملف شركة مكتف

منذ 50 mins 29 April، 2021
عويدات
لبنان

أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا قضى بحفظ الشكوى المقدمة من ميشال مكتف ضد الخبراء الأربعة الذين رافقوا النائبة العامة الإستئنافية القاضية غادة عون الى “شركة مكتف” في منطقة عوكر وهم: دافيد سلوم، إيدي عازار، جوزف خوري وفيكتور صوما، وذلك بجرم إنتحال صفة خبير وقدح وذم وخرق سرية مصرفية والدخول عنوة الى حرم مؤسسة خاصة.

واعتبر عويدات في قراره أنه “سندا لأحكام المادة 185 عقوبات، لا يعد جريمة الفعل المرتكب إنفاذا لأمر شرعي صادر عن السلطة ، وحيث أن أي مأمور من قاض خلال تنفيذ أمر تفتيش، لا يملك حق التحقق من مشروعية الأمر المعطى له، بغض النظر عن مشروعية الإجراءات التي اعتمدت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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