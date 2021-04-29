الرئيس دياب ترأس اجتماعا بحث في خلفيات إضراب السائقين وإقفال مراكز المعاينة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2021 - 12:22

الرئيس دياب ترأس اجتماعا بحث في خلفيات إضراب السائقين وإقفال مراكز المعاينة

منذ 22 mins 29 April، 2021
دياب ترأس اجتماعا بحث في خلفيات إضراب السائقين وإقفال مراكز المعاينة
لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم، اجتماعا عن قطاع النقل البري حضره رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، نقيب أصحاب الشاحنات العمومية شفيق القسيس، رئيس اتحاد الولاء للنقل أحمد الموسوي، أمين سر اتحاد السائقين العموميين علي محي الدين، رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي، ممثل نقابة الصهاريج فادي أبو شقرا، رئيس نقابة سائقي ومالكي السيارات العمومية في المتن الشمالي سمير أيوب، رئيس اتحاد نقابات العاملين في النقل البري في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط ومستشار رئيس الحكومة حسين قعفراني، وعرض الوفد خلفيات إضراب السائقين وإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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