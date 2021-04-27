الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1414 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين (وكالة معا) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2021 - 14:22

الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1414 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين (وكالة معا)

منذ 20 mins 27 April، 2021
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