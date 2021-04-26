وصول 112 مهاجرا على متن قاربين الى سواحل إيطاليا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2021 - 23:36

وصول 112 مهاجرا على متن قاربين الى سواحل إيطاليا

منذ 35 mins 26 April، 2021
6086ef3b4c59b7175248fe12
أخبار دولية - ايطاليا

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول قاربي هجرة يحملان 34 و78 مهاجرا على التوالي الليلة الماضية إلى ساحل سالينتو في ليتشي مقاطعة پوليا جنوب البلاد.

وقالت المصادر: “زوارق الشرطة اعترضت القاربين في عرض البحر، بينما كان في استقبال المهاجرين وبينهم قصر كثيرون، في ميناء سانتا ماريا دي ليوكا، طواقم الصليب الأحمر في ليتشي، التي عملت طوال الليل على إنزال وإسعاف المهاجرين”.

وذكرت، أن “المهاجرين قدموا من إيران، والعراق، ومصر وقرغيزستان، وسافروا منذ 6 أيام، وأن بينهم 38 قاصرا غير مصحوبين بذويهم”.

وتابعت: “تم فحص الجميع، حيث كانوا مصابين بانخفاض درجة الحرارة، لكنهم في حالة جيدة عامة، على الرغم من الرحلة الطويلة”.

وأشارت المصادر، إلى أنه “تم نقل اثنين من المهاجرين إلى المستشفى لإجراء فحوصات إضافية لهما، بينما تم اصطحاب جميع المهاجرين الآخرين إلى منطقة الحجر الصحي بمركز الاستقبال الأول”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة