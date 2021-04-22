قالیباف: سياسة ايران مبنية على التعاون مع الدول الجارة ومنها باكستان

أعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف عن “سروره لتوقيع مذكرة تفاهم لانشاء أسواق حدودية بين ايران وباكستان”، مؤكداً أن “سياسة ايران الحاسمة هي التعاون مع الدول الجارة ومن ضمنها باكستان”.

وخلال استقباله وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في طهران الأربعاء، أشار قاليباف الى “العلاقات الودية والطيبة بين ايران وباكستان”، مضيفاً “إننا نصبح أكثر عزماً وتصميماً على تعزيز العلاقات حينما نرى الاعداء يسعون بتدخلاتهم لتقويض العلاقات العميقة والودية القائمة بيننا”.

وقال قاليباف “لقد أكدت قبل هذا الوقت خلال اللقاء مع السفير الباكستاني على تطوير التعاون الحدودي والتبادل التجاري وتدشين أسواق حدودية والآن نشعر بالسرور لتوقيع مذكرة تفاهم لانشاء أسواق حدودية وتدشين المحطة الحدودية المشتركة “بيشين –مند”.

وأشار الى المستوى الجيد للتعاون السياسي والأمني بين البلدين، هنالك فراغات في مستوى العلاقات الاقتصادية في ضوء طاقات البلدين التي ينبغي الاستفادة منها اخذاً بالاعتبار مشاكل الحظر وتفشي فيروس كورونا”.

وأشاد قاليباف بمواقف باكستان “في مكافحة ظاهرة التخويف من الاسلام (اسلاموفوبيا)”، أن “الجمهورية الاسلامية الايرانية، حكومة وبرلمانا وشعبا، تعارض اي صوت مثير للتفرقة في صفوف الأمة الاسلامية”.

ونوه الى المؤتمر الافتراضي لبرلمانات الدول الجارة لأفغانستان، قائلاً إنه “تم في هذا المؤتمر طرح افكار مهمة للتعاون الاقتصادي ومكافحة الارهاب وتم التأكيد على تعزيز السلام والامن في افغانستان والمنطقة”.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي إن “دور الدول الجارة في مساعدة افغانستان قد اكتسب أهمية أكبر في ضوء خطة خروج اميركا من هذا البلد، لذا فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر التعاون مع باكستان امراً اساسياً للتقدم البناء بالأمور في افغانستان”. وقال قاليباف إن “سياستنا تجاه كشمير واضحة على الدوام وان حقوق شعبها يحظى باهتمامنا الجاد”.

من جانبه، اشار وزير خارجية باكستان الى تدشين معبر “بيشين-مند” الحدودي بين ايران وباكستان، ونوه الى توقيع مذكرة تفاهم لانشاء اسواق حدودية مشتركة، معتبرا أن “هذا الامر من شأنه تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين”.

ووجه قريشي الشكر والتقدير لمواقف ايران ازاء كشمير التي صدرت في اطار بيان وقال إن “انتهاكاً لحقوق الانسان يجري بحق سكان هذه المنطقة الى جانب المعاناة من ظروف تفشي فيروس كورونا، وأن البيان الصادر عن قائد الثورة والمسؤولين الايرانيين كان مشجعاً بالنسبة لنا وأن هذه القضية تعد من أسس سياستنا الخارجية”.

وأشار الى مسيرة الأحداث في افغانستان، قائلاً “لا أحد منا يريد توسع “داعش” والارهاب وأن البلدين يدعوان للسلام والاعمار وهو ما من شأنه تعزيز العلاقات بالتأكيد”.

ووجه قريشي في ختام اللقاء دعوة من رئيس مجلس النواب الباكستاني أسد قيصر لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني لزيارة اسلام اباد.

المصدر: ارنا