الفرع الاجتماعي لحزب الله في صيدا عرض الحصاد الاجتماعي للأسبوع الرمضاني الأول: 25871 مستفيدا

أعلن الفرع الاجتماعي لحزب الله في منطقة صيدا ببيان، أنه “أطلق مع بداية الشهر الكريم حملة تكافل وإحسان من خلال لجان التكافل الاجتماعي في أحياء مدينة صيدا وبلدات الجوار، التي تعمل على تأمين المستلزمات الاجتماعية والحياتية اليومية، وبلغ حصاد الأسبوع الأول من شهر رمضان لعمل تلك اللجان 1,126,382,000 ل.ل. توزعت على الشكل الآتي: أدوية عدد 172، استشفاء عدد 29، توزيع حصص تموينية عدد 4653، توزيع حصص غذائية من خضار ولحوم ودجاج عدد 2570، مساعدات مالية عدد 1852، توزيع وجبات طعام عدد 4133، توزيع حصص محروقات عدد 13، تأمين اثاث منزل عدد 8، حسم صحي عدد65، وجبة سحور عدد 550، كسوة عيد عدد 20، توزيع حلوى عدد 11819، ليصبح عدد المستفيدين الاجمالي 25871 مستفيدا خلال الاسبوع الاول من رمضان”.

ولفت إلى أن “تلك التقديمات شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعددا من أحياء المدينة. كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا وبنعفول، فيما تركز عمل المطبخ اليومي في بلدات الغازية وبنعفول وعنقون وحارة صيدا”.

وشكرت ل”أصحاب الأيادي البيضاء دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار، مجسدين الصورة الناصعة للتكافل والتضامن والوقوف بجانب الأهالي في تلك الظروف الصعبة”.

من جهته، حيا مسؤول منطقة صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر “جميع العاملين في النشاط الاجتماعي، الذي بلغ عددهم أكثر من 350 عاملا ضمن تلك اللجان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام