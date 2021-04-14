حركة طالبان: نؤكد ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في الموعد المحدد باتفاق الدوحة

أكد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد الأربعاء، ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مطلع أيار/مايو وهو الموعد المحدد وفق اتفاق الدوحة، وذلك على خلفية إعلان الولايات المتحدة عزمها سحب قواتها في أيلول/سبتمبر المقبل. وقال مجاهد، في تغريدة على “تويتر”،

“نطلب انسحاب جميع القوات الأجنبية من بلادنا في الموعد المحدد وفق اتفاق الدوحة”، مضيفا أنه “وإذا تم الالتزام باتفاق الدوحة فسيتم أيضًا إيجاد مسار لمعالجة القضايا المتبقية”. وأضاف مجاهد “أما في حال انتهاك الاتفاقية وعدم خروج القوات الأجنبية من بلدنا في الموعد المحدد، فسوف تتفاقم المشاكل بالتأكيد وأولئك الذين لم يمتثلوا للاتفاقية سيتحملون مسؤولية ذلك”.

المصدر: سبوتنيك