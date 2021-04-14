سانا: قوات الاحتلال التركي تجدد اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية والمدفعية على قرى في ريف حلب الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2021 - 13:20

سانا: قوات الاحتلال التركي تجدد اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية والمدفعية على قرى في ريف حلب الشمالي

منذ 9 mins 14 April، 2021
أخبار موقع المنار

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