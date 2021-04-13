الديمقراطي اللبناني دعا إلى الإسراع في التلقيح وتأليف حكومة جامعة

دعا المجلس السياسي في الحزب “الديمقراطي اللبناني” في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب طلال أرسلان في خلدة، إلى “ضرورة الإسراع في تأليف حكومة جامعة بمشاركة أكبر عدد ممكن من الأفرقاء، حكومة قادرة على تحمل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها ومواجهة الانهيار الحاصل بخطوات إصلاحية عمادها التدقيق الجنائي في مؤسسات الدولة كافة وفي المصرف المركزي”.

ونوه ب”اللقاء الذي دعا إليه وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال البروفسور رمزي المشرفية بالأمس للبحث في خطة العودة التي أعدتها وزارتا الدولة لشؤون النازحين في الحكومة السابقة ووزارة الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الحالية، بالتنسيق مع الدولة السورية، وأقرتها الحكومة في تموز الماضي”، معتبرا أن “عودة الإخوة النازحين في المرحلة الحالية خطوة أساسية للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمالية والأمنية على البلاد”.

وشدد على “ضرورة الإسراع في عملية التلقيح المضاد لفيروس كورونا في القطاعين العام والخاص، قبل حلول فصل الصيف، للتمكن من إعادة فتح كل القطاعات الإقتصادية بشكل طبيعي، الأمر الذي يخفف من معاناة المواطنين ويساعد في النمو الإقتصادي ولو بنسبة قليلة”.

وأكد “المسار الذي اتفق عليه في اللقاء الأخير الذي جمع أرسلان برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، والذي يقضي بالتنسيق في كل ما يحقق مصلحة الوطن عموما، والمناطق ذات الإمتداد الدرزي خصوصا، وحلحلة كل الإشكالات العالقة، بدءا من الإشكال الذي حصل في مدينة الشويفات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام