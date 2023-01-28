الديمقراطي اللبناني: لردع الإجرام المستمر الذي يرتكبه العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2023 - 15:12

الديمقراطي اللبناني: لردع الإجرام المستمر الذي يرتكبه العدو

منذ 1 ساعة 28 January، 2023
الحزب الديمقراطي اللبناني
لبنان

دان الحزب الديمقراطي اللبناني المجزرة التي إرتكبها العدو الإسرائيلي بمخيم جنين في فلسطين والتي أدت إلى سقوط 10 شهداء.
وإعتبر في بيان صادر عن مديرية الإعلام أن “هذه المجزرة المستنكرة دليلٌ واضحٌ على الإجرام الذي يمارسه العدو بحق شعب فلسطين الأبي وآن الآوان لتتحرك الدول العربية ومجلس الأمن لردع هذا الإجرام الذي يرتكب بشكل مستمر”، وتوجه “بأحر التعازي لأهالي الشهداء سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته”.
كما حيّا الحزب “العملية الاستشهادية البطولية التي نفذت بحي النبي يعقوب في القدس والتي ألحقت بالصهاينة المستوطنين خسارة فادحة من قتلى وجرحى”.

المصدر: بريد الموقع

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