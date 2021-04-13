الــصـحــة الإيــرانــيــة :تسجيل 24760 إصابة جديدة ووفاة 291 شخصًا بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2021 - 14:22
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الــصـحــة الإيــرانــيــة :تسجيل 24760 إصابة جديدة ووفاة 291 شخصًا بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
منذ 33 mins
13 April، 2021
ايران
كورونا في ايران
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