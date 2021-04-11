قوى الامن: القبض على مروجي مخدرات في برج حمود

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي توصلت الى كشف هوية مروج مخدرات ينشط -مؤخرا- في عدد من مناطق المتن، ويدعى: – أ. ز. (مواليد العام 1984، لبناني). بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من إلقاء القبض عليه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدرات في محلة برج حمود، على متن دراجة آلية، جرى ضبطها.

كما أوقفت الدورية أحد زبائنه أثناء قيامه بشراء المخدرات، ويدعى:

– ل. ت. (مواليد العام 1971، لبناني)

بتفتيشهما ضبط بحوزتهما مظروف يحتوي على مادة الكوكايين زنته غراما واحدا، مبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف (ا. ز.) بترويج المخدرات في مناطق: برج حمود، سد البوشرية والفنار- الزعيترية، وبتخبئة كمية منها في داخل سيارة نوع “مرسيدس” لون زيتي – يستخدمها في عمليات الترويج- في محلة الفنار- الزعيترية.

على الفور قامت دورية بضبطها وبداخلها كمية من الكوكايين وحبوب السالفيا وهاتف خلوي.

واعترف (ل. ت.) بتعاطي المخدرات. أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام