اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بعد اقتحامها قرية العيساوية في القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 10 2021 - 22:04

اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال بعد اقتحامها قرية العيساوية في القدس المحتلة

منذ 23 mins 10 April، 2021
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