تأجيل زيارة دياب الى العراق

أجلّ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب زيارته التي كانت مقررة الاسبوع القادم الى العراق.

وقال المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء “تم تأجيل زيارة دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في 17 نيسان الجاري من قبل الأشقاء في العراق”.

وتابع المكتب في بيان له “تولت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام