فايزر تطلب ترخيص باستخدام لقاحها للأشخاص بين 12 و15 عامًا

طلبت شركة فايزر تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا، لتوسيع استخدامه لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا في الولايات المتحدة.

حاليًا، تم ترخيص اللقاح للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق.

وتخطط الشركات لطلب قرارات مماثلة من هيئات تنظيمية أخرى في جميع أنحاء العالم في الأيام المقبلة.

وتستند هذه الطلبات إلى بيانات من تجربة المرحلة الثالثة المحورية للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا مع أو بدون دليل سابق على الإصابة بفيروس كورونا، التي أظهرت فعالية بنسبة 100% واستجابة قوية للأجسام المضادة بعد التطعيم بلقاح كوفيد -19، بحسب بيان لفايزر.

ويشار إلى أن اللقاحين الآخران – اللذان تم تصنيعهما بواسطة مودرنا وجونسون آند جونسون – مصرح بهما حاليًا للاستخدام في حالات الطوارئ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.

المصدر: سي ان ان