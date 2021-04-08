اللواء باقري: ايران وطاجيكستان تتطلعان الى تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

أعلن رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري عن تشکیل فریق عمل مشترك مع طاجيكستان فی المجالین الأمني والدفاعي، لافتاً إلى أن زيارة وزير الدفاع الطاجيكي لايران “لتعزيز التعاون الامني بين البلدين”. واشار اللواء باقري الخميس الى لقائه وزير الدفاع الطاجيكي في طهران والاتفاقيات الناتجة عن هذا اللقاء وقال “اثمر اللقاء عن ارساء اسس تنمية العلاقات العسكرية الثنائية”.
وتابع بالقول “لقد تقرر ايضا تشكيل فريق عمل مشترك بين القوات المسلحة للبلدين بهدف رسم وتخطيط مستقبل العلاقات العسكرية والدفاعية بينهما”.
وشدد بالقول “لا شك بان التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية سیترك تأثیراً ايجابياً على تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة وتطوير القوات المسلحة الطاجيكية وتبادل الخبرات بين البلدين وان هذه الزيارة ستكون مبدأ لتعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين”.
واشار الى الاواصر الثقافية بين البلدين وقال إن “طاجيكستان ناطقة بالفارسية ولها ثقافة وتاريخ ودين مشترك مع ايران وسيترافق ربيع الطبيعة مع ربيع تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين.”
المصدر: ارنا