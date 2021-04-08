اللواء باقري: ايران وطاجيكستان تتطلعان الى تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

وتابع بالقول “لقد تقرر ايضا تشكيل فريق عمل مشترك بين القوات المسلحة للبلدين بهدف رسم وتخطيط مستقبل العلاقات العسكرية والدفاعية بينهما”.

وشدد بالقول “لا شك بان التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والطاجيكية سیترك تأثیراً ايجابياً على تعزيز الامن والاستقرار بالمنطقة وتطوير القوات المسلحة الطاجيكية وتبادل الخبرات بين البلدين وان هذه الزيارة ستكون مبدأ لتعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين”.

واشار الى الاواصر الثقافية بين البلدين وقال إن “طاجيكستان ناطقة بالفارسية ولها ثقافة وتاريخ ودين مشترك مع ايران وسيترافق ربيع الطبيعة مع ربيع تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين.”