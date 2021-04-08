جمعية الامام المنتظر العالمية عقدت لقاء اليوم الموعود الفكري الثالث والثمانين

عقد لقاء اليوم الموعود الفكري الثالث والثمانون بمناسبة قرب بداية شهر الرحمة وذكرى شهادة آية الله العظمى سماحة السيد محمد باقر الصدر وأخته السيدة بنت الهدى الذي نظمته جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية، بإدارة العتبة الرضوية المقدسة وخادمها الحاج عدنان بوشهري على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية.

إستهله المقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر العالمية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم من داخل مقام السيدة خولة “عليها السلام”.

وأعقبه كلمة حجة الإسلام سماحة الشيخ جمال حمشو (الذي تحدث عن استقبال شهر رمضان وعن الصوم والصبر زمن اشتداد البلاء).

وتعطر اللقاء بتواشيح دينية من العتبة الرضوية المقدسة لمنشدها السيد مصطفى الحسيني.

واختتم بدعاء الفرج من مقام السيدة خولة”ع” مع السيد عباس عثمان وبعض الإخوة من العتبات المقدسة في العراق.