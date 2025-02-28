المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب في بيان “أن يوم غد السبت الواقع في 1 آذار عام 2025 ميلادي هو المتمم لشهر شعبان، وعليه فإن يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام 1446 هجري”.

وتابع البيان: “نحن إذ نهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك فإننا نبتهل إلى الله تعالى أن يتقبل صيام الصائمين وقيامهم وصالح أعمالهم ويعينهم على صيامه ويوفقهم لمرضاته، وأن يمنّ على العرب والمسلمين واللبنانيين بالخير والبركة والتوفيق ويعيده على أمتنا الإسلامية والعربية بالنصر والعزة وقد تحررت أرضنا وبلادنا من رجس الاحتلال الصهيوني وعلى لبنان بالاستقرار والرخاء وتحرير الأرض وقد خرج من الأزمات والمحن التي تعصف به”.

المصدر: مواقع