‫المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: شعبنا لا تسقطه التضحيات ولا تزيده إلا قوة وصلابة وتماسكا بخط الأنبياء والصالحين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 18:38

‫المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: شعبنا لا تسقطه التضحيات ولا تزيده إلا قوة وصلابة وتماسكا بخط الأنبياء والصالحين

منذ 1 ساعة 28 September، 2024
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