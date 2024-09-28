المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: شعبنا لا تسقطه التضحيات ولا تزيده إلا قوة وصلابة وتماسكا بخط الأنبياء والصالحين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 18:38
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مراسل المنار: الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك طلعة العاملية
حزب الله: حقق السيد حسن نصر الله أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة شهيدًا على طريق القدس وفلسطين
حزب الله: نعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر إثر غارة صهيونية غادرة على الضاحية الجنوبية
قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: رحل الرمز ووُلدت الأسطورة وتستمرّ المقاومة
الحزب التقدمي الاشتراكي: نتقدم بخالص التعازي باستشهاد السيد نصر الله ورفاقه بجريمة اغتيال آثمة مدانة ارتكبها العدو
التقدمي الاشتراكي: نؤكد في هذه اللحظة ضرورة التكاتف والتضامن على كل المستويات في مواجهة العدو الإسرائيلي
اللواء باقري: مصير المنطقة سترسمه الإرادة الفولاذية للمقاومة اللبنانية بمؤازرة مجاهدي الأمة في المستقبل القريب
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية دفاعًا عن لبنان وشعبه
المقاومة الإسلامية: قصفنا مستعمرة ساعر بالصواريخ دفاعا عن لبنان وشعبه ورداً على استباحة العدو للمدن والقرى
قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية رداً على استباحة العدو للمدن والقرى
العدو الصهيوني شن غارات عنيفة طوال ساعات الليل استهدفت مباني في الكفاءات وبرج البراجنة والحدت والشويفات والليلكي
حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ358 على التوالي وتوقع أكثر من 41586 شهيدا و96210 جريحا
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: شعبنا لا تسقطه التضحيات ولا تزيده إلا قوة وصلابة وتماسكا بخط الأنبياء والصالحين
منذ 1 ساعة
28 September، 2024
عاجل
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
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