النائب الصلح زار المجلس الشيعي: جئنا نؤكد على أواصر العلاقة المتينة

استقبل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب الخميس النائب ينال الصلح والمفتي السابق الشيخ خالد الصلح، وجرى التباحث في القضايا والشؤون الوطنية وتطورات الاحداث في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء، قال الصلح “قمنا اليوم بزيارة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب لنؤكد على أواصر العلاقة المتينة بين الطوائف المختلفة والمكونات اللبنانية”، وتابع “كان حديث حول الأمور الوطنية التي نؤكد عليها دائماً والتي تصبّ في مصلحة الأمة بأن تكون كافة الطوائف والمكونات اللبنانية قريبة من بعضها”.

واضاف الصلح “الشيخ الخطيب على نفس المسافة من جميع هذه المكونات بل الساعي دائماً الى تفعيل العلاقة بين جميع المكونات في ظل الظروف الاجتماعية والسياسية التي نعيشها”، وتابع “لمسنا حرص سماحته بخصوص الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لوضع البلد على السكة الصحيحة من اجل حل هذه الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلد ونحن نضع يدنا بيد سماحته ونسأل الله أن يديم عليه نعمة العافية وأطال الله بعمره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام