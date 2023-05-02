“المجلس الشيعي”: شهادة الشهيد خضر عدنان ستزيد الشعب الفلسطيني إصرارا للتمسك بقضيته

دان “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان في بيان لها الثلاثاء “جريمة العدو الاسرائيلي باغتيال الشهيد الاسير خضر عدنان”. وبارك “للشعب الفلسطيني هذه الشهادة التي لن تزيده الا اصرارا على التمسك بقضيته المحقة ومتابعة النضال على طريق التحرير لكل شبر من الأراضي الفلسطينية والمقدسات”.

ودعا المجلس “المنظمات الانسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في إدانة ارتكابات العدو الارهابية باحتجاز أبناء الشعب الفلسطيني دون اعتبار للقوانين الدولية والعمل على وضع حد لهذه الانتهاكات التي تلطخ جبين الإنسانية”.

وأشار المجلس الى ان “هذه الجريمة واحدة من سلسلة الجرائم التي يرتكبها العدو الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية دون القيام بواجباتها في تطبيق القانون الدولي الذي يحتم حماية الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال ويمارس بحقه أبشع انواع الإرهاب”، وحمل “المجتمع الدولي مسؤولية ما يجري على الشعب الفلسطيني من مظالم ومنها إعدام الشهيد عدنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام